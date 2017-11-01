В Украине начинается выплата монетизированных субсидий

01.11.2017, 16:32

В Украине со 2 ноября начинается пилотный проект по монетизации субсидий, сэкономленных за счет сокращения потребления электроэнергии и газа. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"С завтрашнего дня (2 ноября) начинаем выплату монетизированных субсидий семьям, имеющим экономию "субсидий" за отопительный сезон 2016-2017 годов!", - написал Розенко на своей странице в Facebook.

По его словам, это - пилотный проект "на пути к полной монетизации субсидий".

Вице-премьер сообщил, что до 15 ноября 1,7 млн семей, включенных в соответствующие списки на выплату, получат на руки эти живые деньги. "Ресурс в размере 1,2 млрд грн предусмотрен на эти цели в государственном бюджете Украины", - отметил он.

"Все получат выплаты своевременно и в полном объеме", - заверил Розенко.

Семьи, сэкономившие 150 киловатт электроэнергии, если она использовалась для отопления, или 100 кубов газа, получат до 700 грн в зависимости от сэкономленных ресурсов.

Планируется, что с 1 января 2018 года в Украине будет запущен процесс монетизации субсидий на уровне предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.