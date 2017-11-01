Украина присоединилась к новому Шелковому пути из Китая

01.11.2017, 16:37

С 1 ноября заложена нить графика поезда No1319/1320 по транзитному маршруту через Украину в рамках нового Шелкового пути.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает пресс-служба Кабмина.

Поезда будут состоять из 57 платформ под универсальные контейнеры.

Китайская сторона согласовала нить графика поезда, который будет проходить из Чжэнчжоу через территорию Украины (Чоп, Мостиска) в направлении Словакии, Польши и Венгрии.

Омелян также сказал, что министерство активно работает с Госрезервом Украины для наполнения поездов грузами, а также усиливает координацию для налаживания экспорта украинских товаров в Китай.

Омелян подчеркнул, что это начало большого процесса по возвращению Украины в лигу мировых держав-транзитеров.

"Снижение портовых тарифов и сборов, расширение прямого сообщения со странами ЕС, модернизация инфраструктуры с последующей интеграцией украинской транспортной системы в европейские и трансъевропейские транспортные коридоры - комплекс мероприятий, который вернет Украину в лигу мировых держав-транзитеров", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что транзитные перевозки Укрзалізниці по итогам первого полугодия 2017 г. составили 732,1 млн т-км, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.