Украина присоединилась к новому Шелковому пути из Китая

С 1 ноября заложена нить графика поезда No1319/1320 по транзитному маршруту через Украину в рамках нового Шелкового пути.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает пресс-служба Кабмина.
Поезда будут состоять из 57 платформ под универсальные контейнеры.
Китайская сторона согласовала нить графика поезда, который будет проходить из Чжэнчжоу через территорию Украины (Чоп, Мостиска) в направлении Словакии, Польши и Венгрии.
Омелян также сказал, что министерство активно работает с Госрезервом Украины для наполнения поездов грузами, а также усиливает координацию для налаживания экспорта украинских товаров в Китай.
Омелян подчеркнул, что это начало большого процесса по возвращению Украины в лигу мировых держав-транзитеров.
"Снижение портовых тарифов и сборов, расширение прямого сообщения со странами ЕС, модернизация инфраструктуры с последующей интеграцией украинской транспортной системы в европейские и трансъевропейские транспортные коридоры - комплекс мероприятий, который вернет Украину в лигу мировых держав-транзитеров", - сказал министр.
Ранее сообщалось, что транзитные перевозки Укрзалізниці по итогам первого полугодия 2017 г. составили 732,1 млн т-км, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.