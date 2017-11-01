"Киевавтодор" перешел на круглосуточную работу

01.11.2017, 16:45

Столичная коммунальная корпорация "Киевавтодор" перевела свои дорожно- эксплуатационые предприятия на круглосуточный режим работы.

" С 15 октября в круглосуточном режиме дежурили 60 единиц снегоуборочной техники на случай резкого ухудшения погодных условий, а уже 1 ноября, все дорожно-эксплуатационные предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" переходят на круглосуточный режим работы", - сообщается на странице копорпорации в Facebook.

Сейчас у "Киевавтодора" есть 345 единиц снегоуборочной техники, готовой приступить к работе. Также были подписаны договора со сторонними организациями о привлечении 159 единиц вспомогательной техники на случай интенсивных и затяжных снегопадов. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина