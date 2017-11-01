Реконструкцию Шулявского путепровода начнут в конце текущего года

01.11.2017, 16:46

Реконструкция путепровода на пересечении проспекта Победы и ул. Гетмана начнется в конце текущего года. Об этом сообщает официальный интернет- портал Киевской городской государственной администрации.

"Есть уже все согласования, до конца года работы начнутся. И весной следующего года выйдут на полную мощность. Для полного запуска новой развязки нужно 1,5 года", - отметил мэр.

Кличко отметил, что для строительства съезда направо с проспекта Победы на ул. Гетмана придется снести часть цеха завода "Большевик".

Комментируя проект реконструкции путепровода, выбранный столичной властью, Виталий Кличко в очередной раз подчеркнул, что главными критериями были стоимость работ, сроки реализации проекта и оптимальная организация движения.

"Трехуровневая развязка, проект которой предлагали, хорошо выглядит, но на нее нужно более 3 млрд гривен и около 3 лет на строительство. Учитывая, что часть ее проходила бы глубоко под землей, нужно было бы провести, в частности, большие работы по установке станций откачки воды", - сказал Виталий Кличко.

27 октября Киевская городская государственная администрация констатировала подключение к отоплению 95% домов коммунальной формы собственности.

23 октября мэр Киева Виталий Кличко, находившийся с рабочим визитом по приглашению мэра города-побратима Киева - Тулузы, передал мэрии французского города памятник Анне Киевской. Об этом сообщают "Українські Новини".