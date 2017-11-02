Саакашвили обжаловал в суде отказ миграционной службы давать ему статус беженца

02.11.2017, 16:04

Защита экс-президента Грузии Михеил Саакашвили обжаловала в суде отказ Государственной миграционной службы давать ему статус беженца.

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

"Это решение миграционной службы является необоснованным и противоправным, в связи с чем нарушает права Саакашвили на получение в Украине дополнительной защиты от возможной незаконной экстрадиции в Грузию", - говорится в посте.

Отмечается, что сегодня адвокаты Саакашвили подали соответствующий иск в административный суд.

1 ноября, Государственная миграционная служба снова отказала экс- главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем. Об этом сообщает УНИАН.