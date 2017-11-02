Между Киевом и Запорожьем пустят поезд-трансформер

02.11.2017, 16:12

В ноябре "Укрзализныця" (УЗ) запускает новый поезд, который будет курсировать между Киевом и Запорожьем. Состав сформируют из вагонов-трансформеров.

Об этом сообщил и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"В ноябре еще один поезд полностью из новых вагонов-трансформеров украинского производства. Из Киева - ночной экспресс, из Запорожья - Интерсити", - написал Кравцов на своей странице в Twitter.

Так, из Киева состав будет ехать ночью со спальными местами, а из Запорожья - днем и только с сидячими.

Ранее сообщалось, что из Киева до Черкасс можно будет доехать на поезде за 3,5 часа. Новый региональный поезд No 782/781 начнет курсировать с 10 декабря и будет делать остановки на станциях Киев-Демеевский, Мироновка и Т. Шевченко (г. Смела).

Кроме того, с 10 декабря 2017 года также начнет курсировать поезд по маршруту Одесса-Перемышль. Этот маршрут запускается раньше, чем ожидалось. По более давним прогнозам УЗ, поезд должны были ввести не раньше 2018 года. Об этом сообщает Сегодня.ua.