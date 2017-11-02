Задержанного в Украине экс-чиновника МВД Грузии экстрадируют на родину

02.11.2017, 16:14

Служба безопасности Украины во время реализации мероприятий по разоблачению и блокированию каналов незаконного проникновения на территорию нашего государства представителей международных террористических и экстремистских организаций задержала гражданина Грузии.

Как сообщает пресс-центр СБУ, задержанный с 2012 года находится в розыске за совершение преступлений насильственного характера, предусмотренных статьями 24, 138 и 144 Уголовного кодекса Грузии.

Так, по данным Интерпола, в период с 2002 года задержанный, находясь на руководящих должностях в МВД Грузии в составе организованной преступной группы сотрудников Министерства, применял пытки, физическое и сексуальное издевательство над лицами задержанными и осужденными за совершение преступлений.

У задержанного изъяты два поддельных паспорта гражданина Украины, по одному - гражданина Латвии и Белиза, оформленные на разные фамилии, но с его фотографией, а также фальшивое удостоверение моряка, которыми он пользовался для пересечения границы Украины и других государств.

"Согласно постановлению Галицкого районного суда Ивано-Франковской области гражданину Грузии избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 40 суток и начата процедура его экстрадиции на родину", - говорится в сообщении. Об этом сообщает УНИАН.