Бизнес-омбудсмен получил рекордное количество жалоб от бизнеса

02.11.2017, 16:51

В третьем квартале текущего года Совет бизнес-омбудсмена получил рекордное количество жалоб от бизнеса - 408 и закрыто больше всего расследований - 214.

Финансовый эффект работы совета превысил 10,4 млрд грн за 2,5 года деятельности, сказано в сообщении неправительственной организации.

По данным совета, 91% от всех полученных советом жалоб составили: налоговые и таможенные вопросы - 65%, действия силовиков - 12%, неправомерные действия госрегуляторов - 8% и органов местного самоуправления - 6%.

Число обращений на задержку с возвратом НДС, наиболее распространенная проблема предыдущих периодов, сократилось более чем вдвое по сравнению с предыдущим кварталом.

В связи с потоком жалоб на блокировку налоговых накладных (40% от общего количества жалоб) произошли изменения в портрете жалобщика. На 11 процентных пунктов (до 74%) выросла доля малого и среднего бизнеса, на 10 процентных пунктов (до 82%) - доля украинских компаний.

Отмечается, что чаще всего жаловались представители оптовой и розничной торговли, промышленники и аграрии. При этом с начала года наблюдается постепенный рост обращений от крупного и иностранного бизнеса. Наиболее активными регионами стали Киев (157 жалоб), Днепропетровская (40), Харьковская (35), Киевская (32) и Одесская (23) области.

"Отчетный квартал стал для нас рекордным по многим показателям - количеству полученных жалоб и закрытых дел, скорости закрытия расследований. Мы настроены работать в таком же высоком темпе и продолжать защищать законные интересы украинских предпринимателей", - заявил бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ