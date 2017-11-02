За Каськива внесли 160 тысяч гривень залога

02.11.2017, 16:54

За экстрадированного накануне экс-главу Госинвестпроекта Владислава Каськива был внесен залог в сумме 160 тыс. гривень.

Об этом телеканалу "112 Украина" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Залог был внесен неким Виктором Ермолаевым вчера, 1 ноября.

1 ноября бывший руководитель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины времен президента Виктора Януковича Владислав Каськив был экстрадирован из Панамы в Украину. Об этом в социальной сети Fаcebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, Каськиа был доставлен в Главное следственное управление Генпрокуратуры, где продолжались следственные действия. Генпрокурор отметил, что это первый случай экстрадиции экс-чиновника в Украину.

Каськив занимал должность председателя Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах. 18 августа 2016 года Луценко сообщил о задержании Каськива панамскими правоохранителями.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

20 августа заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

Суд в Панаме избрал экс-главе Госинвестпроекта меру пресечения в виде залога в размере 600 тыс. долл. и ограничил его перемещение по столице.

3 октября Енин сообщил, что Каськив внес залог и вышел из тюрьмы в Панаме. Он должен был оставаться на свободе под залогом до момента решения компетентными органами этой страны о его экстрадиции на родину. Об этом сообщает УНИАН.