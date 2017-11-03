Розенко: Компенсацию за экономию субсидий получат 1 млн 700 тысяч семей

03.11.2017, 14:32

С 1 ноября Министерство финансов открыло финансирование программы монетизации экономии субсидий, согласно которой 1 млн 700 тыс. семей получат наличные средства за экономию энергоресурсов в отопительном сезоне 2016-2017 годов.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил Вице-премьер- министр Украины Павел Розенко.

"С 1 ноября Минфин открыл финансирование программы монетизации экономии субсидий. Надеюсь, что до 15 ноября все люди, а это 1 млн 700 тыс.

украинских семей, получат эти "живые" деньги", - сказал он, добавив, что "это будет сумма примерно в 700 гривен".

Павел Розенко напомнил, что соответствующее распоряжение Правительства было принято в апреле этого года и является первым шагом на пути к полной монетизации субсидий.

"Мы постепенно движемся в направлении монетизации субсидий. Когда я, еще находясь на должности Министра социальной политики, занимался реформой системы субсидий, за 2,5 года мы сделали широкую трансформацию этой системы. И мы всегда говорили о том, что конечным этапом будет монетизация этих субсидий. Мы делаем сейчас первый этап. Когда у людей возникла определенная экономия ресурса за отопительный сезон, и часть этой экономии мы людям возвращаем в виде наличных средств", - пояснил вице- премьер-министр.

По словам Павла Розенко, средства за экономию субсидий поступят на банковские счета или в отделения почты заявителей. На эти цели в государственном бюджете Украины предусмотрено 1,2 млрд грн.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.