Высший админсуд 22 ноября рассмотрит иск Саакашвили о лишении гражданства

03.11.2017, 15:27

Высший административный суд Украины открыл производство по делу лишения экс- президента Грузии и бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили гражданства.

Об этом говорится в судебном решении, опубликованном Саакашвили в Facebook.

По словам Саакашвили, суд назначил заседание по этому делу на 22 ноября, на 10:00.

"Наконец, через 3 месяца борьбы с бюрократическим и клептократических произволом, мы смогли получить документы о лишении меня гражданства и подать иск об обжаловании незаконного указа президента", - отметил он.

В июле текущего года президент Украины Петр Порошенко лишил Михеила Саакашвили украинского гражданства из-за ложных данных, которые тот указал при получении гражданства, в частности не сообщил, что на территории Грузии он заочно арестован.

2 сентября Генпрокуратура Украины начала проводить проверку запроса Грузии об экстрадиции Саакашвили. Запрос был получен ведомством 5 сентября от Главной прокуратуры Грузии, которая просила о выдаче и аресте Саакашвили.

В Грузии он проходит как обвиняемый по четырем уголовным производствам, открытым по следующим статьям Уголовного кодекса страны: ст. 182, предусматривающая ответственность за присвоение, растрату или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, ст. 333 и ст. 117 - злоупотребление служебным положением, совершенное путем насилия или применением оружия, и умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, ч. 2 ст. 332 - злоупотребление служебным положением должностным лицом.

Ранее Саакашвили попросил в Украине политическое убежище. Однако Государственная миграционная служба отказалась предоставлять экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили политическое убежище в Украине. Об этом сообщает 112.ua.