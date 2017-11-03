В Киеве провели 19 обысков в деле об отчуждении имущества города

03.11.2017, 15:38

Бывшие чиновники Киевской городской госадминистрации подозреваются в незаконном отчуждении коммунального имущества территориальной общины города Киева на сумму более 0,5 млрд грн.

Правоохранители провели 19 обысков, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По версии прокуратуры, чиновники столичной госадминистрации в 2006-2011 годах, совместно с группой субъектов хозяйствования, проводили аукционы коммунальной собственности, целью которых было приобретение права собственности на имущество по заниженной стоимости.

"За указанный промежуток времени Главным управлением коммунальной собственности в Киеве было отчуждено 381 объект недвижимости, из которых около 50% было реализовано при участии задействованных в схеме подконтрольных субъектов хозяйствования. Такие преступные действия нанесли местному бюджету ущерб на сумму более 500 млн грн", - говорится в сообщении прокуратуры.

Правоохранители еще проводят досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

25 октября 2017 года в Киеве был разоблачен руководитель госпредприятия, который на сделках с арендой имущества нанес ущерб государству на 23 млн грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.