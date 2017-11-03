Пять авто, арестованных по "делу Клименко", выставлены на аукцион

03.11.2017, 15:55

Пять легковых автомобилей ориентировочной стоимостью около 7 миллионов гривен, арестованных в рамках расследования "дела Клименко", переданы госпредприятию "СЕТАМ" для продажи на аукционе.

Глава Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Антон Янчук рассказал, что это первая передача активов, арестованных в уголовных производствах, для реализации.

"Если собственник (активов) признан виновным в совершении преступления или в рамках уголовного производства будет доказано, что эти активы являются производными от преступления, тогда средства, полученные от их реализации, подлежат конфискации и будут перечислены в госбюджет", - объясняет он.

Такая процедура, по его словам, предусмотрена для сохранения стоимости автомобилей как активов, которые быстро обесцениваются.

Генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев, отвечая на вопрос журналистов о вероятных покупателях этих легковых автомобилей, сказал: Представленные пять автомобилей, по его словам, будут на торгах 20 ноября.

Говоря о стоимости этих авто, Вишнев уточнил, что ориентировочно автомобили составляет около 7 млн грн.

В целом Нацагентству переданы 22 транспортных средства, конфискованных в рамках расследования "дела Клименко.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге в Киеве 6 октября заявил, что арестованное имущество экс-министра доходов и сборов передано в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами полученными от коррупционных преступлений.

Сам Клименко заявил, что отрицает причастность к отчужденному в пользу государства движимому и недвижимому имуществу, перечисленному на брифинге Матиосом. Об этом сообщает "Українська правда".