Холодницкий не исключает апелляции на меру пресечения Авакову-младшему

03.11.2017, 16:09

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не исключает апелляции на меру пресечения сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру.

Об этом он заявил журналистам перед заседанием Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Верховной Рады Украины.

Отвечая на вопрос журналистов, почему прокуроры САП не обжаловали решение относительно меры пресечения для Александра Авакова, он заявил: "Решается вопрос апелляции".

Прокуроры САП ходатайствовали об избрании Авакову- младшему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 5 млн грн.

31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД (известного как "дело рюкзаков") задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботарю и Авакову было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В то же время руководитель САП Назар Холодницкий утверждает, что глава МВД Аваков по "делу рюкзаков" не фигурирует, и прогнозирует, что через два месяца уголовное производство передадут в суд.

1 ноября в НАБУ сообщили, что в рамках "дела рюкзаков" проводят следственные действия, в том числе обыски, у должностных лиц Национальной полиции Украины. Об этом сообщает УНИАН.