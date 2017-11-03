В НАБУ объяснили закупки у фигуранта дела "рюкзаков Авакова"

03.11.2017, 16:53

Глава НАБУ Артем Сытник рассказал, почему бюро закупило спортивные костюмы у фигуранта дела о "рюкзаках Авакова" Владимира Литвина, - цена была низкая, а качество хорошее.

Об этом Сытник сообщил на слушаниях в антикоррупционном комитете парламента, отвечая на вопросы депутатов.

"Действительно, физическое лицо предприниматель Литвин принимал участие в закупках. Но по этому делу он проходит не как ФОП, а как представитель фирмы... и эти поручения он выполнял на основе поддельной доверенности. По этим закупкам (которые проводило НАБУ, - ред.) он предложил цену ниже рыночной, юридически оснований отказать в закупке не было. Качество товаров было проверено", - сказал Сытник.

Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ закупали спортивные костюмы и рубашки под бронежилеты у Владимира Литвина. Закупка состоялась, когда он уже проходил по "делу рюкзаков". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.