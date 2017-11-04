"План Маршалла" для Украины представят в Литве 6 ноября

04.11.2017, 12:58

Так называемый "План Маршалла" для Украины представят в литовском Сейме для послов США, Канады, Японии и стран Евросоюза в понедельник, 6 ноября, сообщила в эфире "5 канала" вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По словам министра, если инициатива Литвы будет реализована и будут привлечены запланированные инвестиции, то ВВП в Украине может ежегодно расти на 6-8%.

"Это только начало пути для того, чтобы этот план получил реальную поддержку всех партнеров или большого количества партнеров, которые присоединились бы к тому инвестиционному плану в 5 млрд долларов или евро ежегодно на инвестиции для Украины, с каким предложением идет Литва", - сказала Климпуш-Цинцадзе. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".