Порошенко задекларировал более 1 миллиона доходов от вкладов в банке

04.11.2017, 14:04

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал более 1 млн грн доходов, полученных от вкладов в ПАО "Международный инвестиционный банк".

Соответствующая декларация Порошенко появилась в Едином государственном реестре деклараций 3 ноября.

В обнародованной декларации указаны процентные доходы в размере 80 913 грн, 97 151 грн, 314 584 грн и 589 845 грн, полученных от вкладов в ПАО "Международный инвестиционный банк".

Таким образом, глава государства задекларировал свои доходы на общую сумму 1 082 493 грн.

"Международный инвестиционный банк", который работает на рынке Украины с 2008 года и ключевым владельцем которого является Порошенко, в январе-сентябре 2017 года получил 78,364 млн грн прибыли, что в 2,5 раза выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

По 2016 год Порошенко задекларировал 12,2 млн грн доходов, из которых заработная плата составляет 366,3 тыс. грн. Об этом сообщает УНИАН.

Читайте также

 
 
 