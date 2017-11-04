В Нацполиции намерены создать новые подразделения для усиления борьбы с преступностью

04.11.2017, 14:09

Глава Нацполиции Сергей Князев рассказал о планах создания в полиции института детективов для усиления противодействия преступности.

Об этом шла речь сегодня во время подведения итогов работы уголовного блока за 10 месяцев 2017 года, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Мы планируем переформатировать работу уголовного розыска - создаем полностью новое подразделение. Туда войдут лучшие работники, 70 процентов из которых - это оперативники, а еще 30 процентов - следователи", - отметил Князев.

Также, по его словам, в ведомстве планируют полностью изменить систему подбора и обучения кандидатов на службу в подразделениях уголовной полиции. 75-80% кандидатов будут приходить на должности после определенного периода службы в подразделениях патрульной полиции. Таким образом, они будут иметь определенный опыт работы.

Остальные кандидаты - 20-25% от необходимого количества оперативников - будут получать специализированное образование, после чего молодых оперативников будут обучать их опытные коллеги.

Ранее Князев приказал увеличить количество полицейских нарядов на улицах в Киеве и области, объяснив это "осложнением оперативной обстановки". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.