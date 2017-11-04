День ракетных войск и артиллерии: Порошенко наградил военных

04.11.2017, 14:45

В День ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) президент Петр Порошенко вручил 20 военным-артиллеристам государственные награды.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга пятеро бойцов отмечены орденом Богдана Хмельницкого III степени, шестеро - орденом За мужество III степени, один боец получил из рук главы государства орден Даниила Галицкого, шестеро военнослужащих отмечены медалью За воинскую службу Украине и еще двое - медалью Защитнику Отечества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что награждение происходило во время посещения практического занятия по вопросам наращивания боевых возможностей ракетных войск и артиллерии в одной из воинских частей ВСУ на Киевщине. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.