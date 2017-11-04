Рюкзаки Авакова: НАБУ опубликовало схему растраты средств

04.11.2017, 14:47

Национальное антикоррупционное бюро опубликовало схему растраты средств при закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел.

Как заявил глава НАБУ Артем Сытник, видеозапись- одна из главных улик бюро - является допустимым и полученным надлежащим образом доказательством. "Но это не единственное доказательство", - добавил Сытник.

1 ноября суд постановил отпустить одного из фигурантов дела - сына главы МВД Александра Авакова под личное обязательство. Такую же меру пресечения суд назначил второму фигуранту, экс-заместителю главы МВД Сергею Чеботарю. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.