Усиленная работа полиции в Киеве продлится 10 дней

04.11.2017, 14:49

Полиция в Киеве будет работать в усиленном режиме в течение 10 дней. Об этом во время проведения инструктажа заявил заместитель главы Нацполиции Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Он отметил, что такое решение принято из-за осложнения оперативной обстановки.

"На сегодняшний день мы значительно усилили патрулирование во всех местах скопления людей, на железнодорожном вокзале, в аэропорту, проверяем транспорт на въезде и выезде из Киева, будем дежурить в метро, останавливать подозрительных лиц для проверки документов и поверхностного осмотра. Сегодня такие мероприятия - необходимость", - сказал Крищенко.

По его словам, следует также учитывать, что в столице дополнительно продолжаются мероприятия по усилению контртеррористического режима.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев приказал увеличить количество полицейских нарядов на улицах в Киеве и области, объяснив это "осложнением оперативной обстановки".

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало написал в своем Facebook, что "сотрудники полиции могут просить предъявить документы для идентификации личности и проводить поверхностный досмотр вещей граждан и владельцев транспортных средств - на предмет выявления запрещенных предметов и вещей". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.