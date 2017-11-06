Оккупированный Луганск останется без воды из-за долга

06.11.2017, 15:38

6 ноября Луганское энергетическое объединение обесточит Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала, которая обеспечивает водой оккупированный Луганск.

Об этом в своем блоге сообщил гендиректор ЛЭО Владимир Грицай.

Грицай объяснил, что водоканал отключают от электричества из-за долга, который составляет 156,965 млн грн и продолжает расти.

Гендиректор ЛЭО добавил, что долг формируется в основном за счет оккупированных территорий, поскольку именно туда поставляется 90% воды.

"Луганское энергетическое объединение не может спонсировать Попаснянский водоканал и его поставки воды в "ЛНР", поэтому много раз обращалось с требованием оплатить поставки. Но текущее потребление как не оплачивалось, так и не оплачивается", - подчеркнул Грицай.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве строители возле железнодорожного вокзала "Южный" залили бетоном канализационный коллектор, что могло привести к экологической катастрофе в городе.

Ранее, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что 90% водных объектов страны являются загрязненными. Об этом сообщают "Українські Новини".