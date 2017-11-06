Минфин:Бизнесу возместили 70,25 млрд грн НДС

06.11.2017, 15:50

Объем полученного бизнесом возмещения налога на добавленную стоимость по состоянию на начало ноября достиг 70,25 млрд грн. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.

В том числе 134 налогоплательщика получили возмещение в автоматическом режиме на 3,7 млрд грн.

С 1 апреля в реестр поступило 24,59 тыс. заявок бизнеса на возмещение на общую сумму 88,06 млрд грн, при этом по заявкам на 1,1 млрд грн отказано в возмещении или они находятся на обжаловании. В ноябре в реестр уже поступило восемь заявок на общую сумму 1,8 млн грн, но возмещение еще не осуществлялось.

Почти 90% заявленной ежемесячной суммы к возмещению возвращается в тридцатидневный срок, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял всего 41%, отмечает Минфин.

"Действующая система возмещения позволяет бизнесу получать НДС на свои счета в заявленных к возмещению объемах, что позволяет прозрачно планировать свои бизнес-процессы", - сообщает пресс-служба министерства. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.