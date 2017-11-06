Нардеп Онищенко отрицает подачу документов на получение немецкого гражданства

06.11.2017, 15:54

Народный депутат Украины Александр Онищенко, который скрывается от украинских правоохранительных органов, подал документы на оформление рабочей визы в Германии, а не на получение гражданства.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, комментирую информацию о том, что якобы он подал документы на получение гражданства Германии.

"Документы, о которых рассказывает бургомистр поселка Герцлаке, касаются никак не процедуры гражданства, а рабочей визы в ФРГ. Я подал документы на оформление рабочей визы в немецком посольстве, что даст мне официальное право на ведение бизнеса в Германии. Бургомистр дал письмо-рекомендацию для посольства... Для того, чтобы получить немецкое гражданство, прежде нужно получить вид на жительство, и после этого еще пять лет прожить в Германии", - написал он.

Ранее в интервью Deutsche Welle бургомистр поселка Герцлаке, в котором поселился политик-беглец, Ганс Бескен сообщил о том, что Онищенко еще несколько месяцев тому назад подал документы на получение немецкого гражданства.

Бескен лично способствует Онищенко в получении немецкого гражданства, в частности, обратился в вышестоящие инстанции с рекомендательным письмом, в котором отметил выдающуюся роль, которую украинский политик играет для его общины. Бургомистр отметил, что Онищенко, который владеет на территории общины большим имением и конюшней для тренировки спортивных лошадей, летом зарегистрировал в Герцлаке место жительства.

15 июня 2016 года в Национальном антикоррупционном бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргазвыдобування".

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является народный депутат Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины. Об этом сообщает УНИАН.