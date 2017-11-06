Шкиряк: "Никто меня не побил - потолкались немного, с кем не бывает"

06.11.2017, 16:06

Возле здания Высшего специализированного суда, где сегодня рассматривается дело пограничника Сергея Колмогорова, произошел инцидент с советником министра внутренних дел Зоряном Шкиряком.

СМИ писали, что советника окружили люди, которые пришли поддержать пограничника, и несколько его помяли с криками: "Наконец-то мы до тебя добрались".

Сам Шкиряк сообщил, что его никто не бил: "Потолкались немного, с кем не бывает". По словам советника министра внутренних дел, на выходе из здания суда, где он с коллегами и соратниками находился для поддержки пограничника Колмогорова, его окружили люди из числа митингующих под Верховной Радой.

"Ситуация привычная и не удивляет... Отношусь к этому спокойно и с пониманием. Как же иначе им реализовать свою значимость? Никаких моих заявлений в правоохранительные органы не будет и быть не может", - написал он на своей страничке в социальных сетях. Об этом сообщают "Факты и комментарии".