Прокуратура не позволила "Сбербанку" взыскать штраф с "Укрзализныци"

06.11.2017, 16:10

Сегодня, 6 ноября суд апелляционной инстанции не удовлетворил иск "Сбербанка" по отношению к "Укрзализныце" на сумму почти 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Утверждается, что прокуратура приняла активное участие в защите интересов украинской компании во время разбирательства. Вступление в дело в ведомстве пояснили защитой интересов государства.

Касательно самого дела, в прокуратуре утверждают, что "Сбербанк" попытался взыскать задолженность с "Укрзализныци" по кредитному договору банка с госпредприятием "Донецкая железная дорога" в 2011 году.

В банке попытались вернуть средства из-за того, что "Донецкая железная дорога" бессрочно прекратила свою работу.

Весной 2017 года "Сбербанку" отказал Хозяйственный суд Киева и жалоба относительно этого решения была отправлена в Киевский апелляционный хозяйственный суд. Там решение по иску было оставлено без изменений. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".