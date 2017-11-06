Во Львовской области от службы в армии уклоняются 15 тысяч призывников

Военный комиссариат констатирует уклонение 15 тыс. человек от призыва на воинскую службу во Львовской области
Об этом на пресс-конференции сообщил главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко.
По его словам, 28 ноября, после завершения призыва, фамилии тех, кто уклонился от призыва разместят на сайте комиссариата. Сейчас в области план по призыву во Львовской области выполнен на 60%.
На 100% план призыва выполнен в Бусском, Дрогобычском, Николаевском и Радеховском районах области.
В ночь на 4 ноября проезд Кривая Липа в центре Львова перекрыли военные и проверяли документы у мужчин призывного возраста.
Ранее полиция устроила ночную облаву в хабе в Киеве, 32 посетителей забрали в военкомат. Позже стало известно, что искали всего одного парня, остальных обнаружили случайно. Об этом сообщают "Українські Новини".