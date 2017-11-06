В Киеве напали на иностранного дипломата

06.11.2017, 16:36

В центре Киева, на Майдане, неизвестный напал на иностранного дипломата, ударив его по лицу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как говорят в полиции, сообщение в дежурную часть поступило около 10:00 в воскресенье. Правоохранители не указывают, дипломат какого именно посольства пострадал.

"40-летний пострадавший рассказал, что направлялся ночью в заведение быстрого питания и слушал плеер. Когда поднялся с пешеходного перехода, ему навстречу шел незнакомец, который, возможно, что-то сказал. Иностранец начал доставать из ушей наушники и получил удар в лицо", - рассказал начальник отдела Шевченковского управления полиции Игорь Падюк

Служба безопасности посольства рекомендовала ему сообщить об инциденте в полицию.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 (Умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, просматривают записи с камер видеонаблюдения в центре города, разыскивают свидетелей и злоумышленника. Об этом сообщает Сегодня.ua.