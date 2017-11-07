В аэропорту "Киев" запустили электронную систему считывания посадочных талонов

07.11.2017, 16:07

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) запустил электронную систему считывания посадочных талонов в пунктах контроля на авиационную безопасность.

Как говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, современная система заработала на международных, внутренних и бизнес-авиарейсах, обслуживаемых в бизнес-терминале В.

Теперь к прохождению контроля на авиационную безопасность будут допускаться не только пассажиры с распечатанными посадочными талонами, но и те, кто прошел регистрацию на рейс онлайн и может предъявить соответствующий документ на экранах своих гаджетов.

Пассажиры могут зарегистрироваться онлайн на сайтах авиакомпаний с помощью мобильного приложения или пройти онлайн-регистрацию непосредственно в аэропорту в киосках саморегистрации. Об этом сообщают "Факты и комментарии".