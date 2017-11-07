В 2018 году будет увеличено финансирование программы "теплых кредитов"

07.11.2017, 16:10

Финансирование программы "теплых кредитов" нуждается в усилении, учитывая, что средства, направляемые на нужды ОСМД, исчерпаны.

Об этом в прямом эфире программы "Время возможностей" на "5 канале: сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"С начала запуска программы "теплых кредитов" остро встал вопрос о тех, кто действительно нуждается в финансировании: индивидуальные владельцы или ОСМД. Сейчас наблюдаем активные действия ОСМД по установлению индивидуальных тепловых пунктов, комплексному утеплению подъездов, модернизации домов. Поэтому акцент Фонда энергоэффективности и "теплых кредитов" надо направлять именно на ОСМД и ЖСК", - отметил Геннадий Зубко.

Он сообщил, что в следующем году будет увеличено финансирование программ "теплых кредитов" для ОСМД. В то же время Фонд энергоэффективности, который будет работать только с многоэтажным сектором, запустит собственные программы на условиях софинансирования и предоставления технических рекомендаций.

"Именно работа с ОСМД дает больший эффект. Решается вопрос относительно утепления всего дома и последующей экономии для всех жителей. Государство получит в дальнейшем энергонезависимость именно в направлении развития ОСМД", - Геннадий Зубко.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.