Аваков отреагировал на голосование Рады по его увольнению

07.11.2017, 16:29

Министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил народных депутатов за то, что отказались поддержать постановление о его увольнении.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Спасибо парламент за поддержку. Спасибо 31 народному депутату за предоставленное недоверие. Мир вам!" - написал Аваков.

Сегодня 31 народный депутат поддержал проект постановления об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел No 5041. Для принятия положительного решения Верховной Раде не хватило 195 голосов. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.