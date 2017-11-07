В Запорожье двух человек задержали за коммунистическую символику

07.11.2017, 16:30

В Запорожье полиция задержала двух человек из-за использования советской символики на акции, приуроченной к столетию Октябрьской революции.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Корреспондент издания рассказал, что на акцию в Запорожье 7 ноября собралось около 70 человек, они имели при себе красные флаги. Во время акции полицейские изъяли один флаг с коммунистической символикой.

Задержанных мужчину 1939 года и женщину 1959 года - доставили в Александровского райотдела полиции. Сейчас решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

По завершению митинга его участники прошлись шествием по одной из улиц города в здание, в котором раньше располагался обком сейчас запрещенной Компартии. Во время шествия отдельные участники выкрикивали слова "Слава Октябрю!".

В декабре 2015 года Окружной административный суд Киева по иску Минюста запретил деятельность Коммунистической партии Украины. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.