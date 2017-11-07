Дело погибших спецназовцев ВСУ передали из Киева в Кропивницкий

07.11.2017, 16:38

Высший специализированный суд удовлетворил ходатайство о переносе слушаний дела бойцов 3-го отдельного полка спецназа ВСУ, погибших в 2014 году на захваченной боевиками территории Донбасса в результате предательства местного жителя.

Дело передается в суд Кропивницкого, сообщил из зала суда.

Коллегия в составе трех судей полностью удовлетворила ходатайство представителя родственников погибших спецназовцев Елены Яркиной о переносе слушания дела в другой город.

Причина ходатайства - место проживания большинства членов семей погибших, которым физически трудно посещать заседания суда в Киеве.

"Уже там (в Кропивницком) дело будет рассматриваться по своей сути, с самого начала. И речь идет о заочном осуждении", - рассказала Яркина.

По ее словам, пока неизвестно, когда будет первое слушание.

29 июля 2014 года во время выполнения боевого задания у поселка Латишево Шахтерского района расположились 19 военнослужащих 3-го полка СпН. 61- летний местный житель, сторонник ДНР, вошел в доверие к бойцам, после чего, ссылаясь на необходимость "поехать к своей жене", уехал на собственном автомобиле в направлении города Снежное. Оттуда он вернулся уже в сопровождении не менее четырех единиц тяжелой бронетехники вместе с боевиками. В результате неравного боя 10 военнослужащих ВСУ погибли, а пятеро попали в плен к террористам. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.