В Киеве нашли альтернативу маршруткам

07.11.2017, 16:50

В Киеве появятся современные польские трамваи PESA, которые составят альтернативу маршруткам. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Мы не будем воевать с маршрутками. Мы их просто вытесним доступным, комфортным и современным общественным коммунальным транспортом", - сказал Кличко.

По его словам, польские трамваи PESA пятого поколения будут с низким полом, кондиционерами, Wi-Fi

Кличко объяснил, почему Киев закупает трамваи именно в Польше."К сожалению, львовский завод не справляется с теми объемами, которые нам нужны", - подчеркнул он.

С 12 июля до 1 сентября в Киеве не ездили трамваи маршрутов No14 и 15 в связи с ремонтом путепровода. Ремонт путепровода проходит на пересечении просп. Космонавта Комарова и ул. Вацлава Гавела. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.