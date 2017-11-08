Кабмин принял решение о монетизации субсидий

Кабинет министров Украины 8 ноября принял решение о введении в Украине монетизации субсидий с 1 января 2018 г.
Соответствующий проект постановления Кабмина был разработан Министерством финансов и поддержан украинскими и международными экспертами, сообщает пресс-служба правительства. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
В министерстве уведомили, что реформирование системы расчетов за субсидиями будет состоять из трех этапов:
1. Монетизация расчетов по субсидиям на уровне предприятий, предоставляющих услуги.
2. Подготовка системы к осуществлению монетизации субсидий на уровне домохозяйств (создание необходимой инфраструктуры, создание единого реестра и базы данных субсидиантов, их верификация и т. д.).
3. Монетизация субсидий на уровне домохозяйств.
Сейчас Кабмин принял решение начать первый этап реформирования, который с 1 января 2018 г. введет монетизацию субсидий на уровне поставщиков услуг.
"Цель этих изменений - переход на прозрачные и своевременные расчеты "живыми" средствами за субсидиями между государством и исполнителями услуг", - сообщили в Минфине.
Монетизация субсидий предусматривает ряд нововведений в расчетах по субсидиям: Расчет прямо из Казначейства без каких-либо протоколов; Четкие сроки проведения расчетов за субсидиями (до 24 числа); Самостоятельный выбор исполнителями услуг поставщика энергоносителей и расчет "живыми" средствами от субсидий; Прозрачное начисления субсидий фактических объемом потребления услуг.
Как отметили в министерстве, такой подход к реформированию системы субсидий является требованием зарубежных партнеров Украины - МВФ, Всемирного банка, ЕС и ЕБРР.
Ранее сообщалось, что в Украине со 2 ноября начинается пилотный проект по монетизации субсидий, сэкономленных за счет сокращения потребления электроэнергии и газа. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.