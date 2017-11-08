Суд наложил арест на недвижимость сына Авакова и экс-замминистра Чеботаря

08.11.2017, 16:35

Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Александра Авакова и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, сообщает заместитель руководителя САП Владимира Кривенко.

"Суд частично удовлетворил наши ходатайства и арестовал недвижимость Чеботаря и Литвина (фигурант дела). У Авакова квартира арестована", - сообщил Кривенко.

Прокурор также отметил, что суды еще продолжают рассматривать ходатайства об аресте имущества подозреваемых. На данный момент ни в одном ходатайстве отказано не было.

31 октября в рамках расследования дела о так называемых "рюкзаках Авакова" были задержаны сын главы МВД Александр Аваков, экс- заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь, а также предприниматель Владимир Литвин.

На следующий день суд отпустил всех троих подозреваемых под личное обязательство, а Авакова-младшего - обязал носить электронный браслет.

В НАБУ настаивают на том, что закупка МВД рюкзаков по завышенным ценам в 2015 году нанесла государству урон на сумму 14 млн гривень, соответствующее правонарушение квалифицировано по ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. В Министерстве внутренних дел считают действия детективов НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".