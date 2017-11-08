Луценко: Политики не смогли избрать главу Госбюро расследований

08.11.2017, 16:48

Политики не справились с задачей избрать главу Государственного бюро расследований. Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил на заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

"Эксперимент по назначению политиками главы ГБР не удался", - сказал он.

Генпрокурор отметил, что если до Нового года по не будет решен вопрос с назначением руководителя и формированием Государственного бюро расследований, нужно будет выписывать новый механизм создания ГБР.

Луценко также отиетил, что с 20 ноября Генпрокуратура лишается права самостоятельно расследовать дела по высокопоставленным чиновникам, но поскольку Государственное бюро расследований до сих пор не укомплектовано, около 15 тысяч дел будут переданы в НАБУ.

По его словам, с 20 ноября ГПУ также лишается права самостоятельно расследовать дела по высоким должностным лицам категории "А", начатые до создания НАБУ. "Огромное количество дел огромного объема уже сейчас комплектуются и готовятся для передачи в НАБУ. В частности, это дело Лазаренко на 12 тысяч томов, дело Януковича на несколько тысяч томов и всего его окружения", - подчеркнул Луценко.

Генпрокурор подчеркнул, что сейчас 20 тыс 300 уголовных производств находятся в следственных органах прокуратуры и еще 15 тыс 600 - в следствии военной прокуратуры. "В сумме это около 37 тысяч, из них около 15 тысяч - подследственны ГБР, которого нет. Таким образом, еще больше - около 20 тысяч - будет передано в Национальное антикоррупционное бюро", - отметил Луценко.

12 ноября 2015 года Верховная Рада приняла закон о Государственном бюро расследований. За проголосовал 241 народный депутат. Для полного запуска ГБР необходимо сформировать конкурсную комиссию, которая в свою очередь сформирует состав органа. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.