Укроборонпром уволил директора Львовского авиаремонтного завода

08.11.2017, 16:52

Руководство ГК Укроборонпром уволило директора ГП Львовский государственный авиационно-ремонтный завод Александра Кравчука с занимаемой должности.

Соответствующее решение огласил заместитель гендиректора Укроборонпрома Владимир Кострицкий, сообщает пресс-служба концерна.

В Укроборонпроме заявляют, что установили многочисленные факты нарушений и недостатков в финансово-хозяйственной деятельности ЛГАРЗ, а также систематическое игнорирование его директором принципов политики прозрачной закупки.

"За выявленные нарушения руководитель предприятия был привлечен к дисциплинарной ответственности, а выявленные в 2016-2017 гг. материалы о растрате должностными лицами ГП ЛГАРЗ средств при закупке товарно- материальных ценностей у взаимосвязанных коммерческих структур направлены в правоохранительные органы и сейчас исследуются в рамках уголовных производств", - сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что по данным журналистских расследований ГК Укроборонпром перечислил бюджетные средства фиктивным фирмам. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.