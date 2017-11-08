Совет Европы заявила о прогрессе реформ в Украине

08.11.2017, 16:57

Комитет министров Совета Европы признал прогресс, достигнутый в ряде принятых реформ в Украине.

Так, в принятом 8 ноября документе речь идет о децентрализации, антикоррупционной и судебной реформах, в частности перезагрузке Верховного суда. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Петро Порошенко.

"Приветствую решение Комитета министров Совета Европы относительно Украины. Благодарю за высокую оценку украинских реформ и поддержку в борьбе с агрессией РФ", - написал Поршенко.

По его словам, решение СЕ подчеркивает ответственность России за выполнение Минских договоренностей, включая прекращение огня и отвод войск.

"Продолжим тесное взаимодействие с Советом Европы для реформ в Украине, внедрения европейских стандартов и противодействия российской агрессии", - добавил президент. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".