Правительство упорядочило структуру территориальных органов Пенсионного фонда Украины

08.11.2017, 17:05

8 ноября Кабинет Министров принял постановление "Некоторые вопросы функционирования органов Пенсионного фонда Украины", которое должно существенно усовершенствовать деятельность системы пенсионного обеспечения в целом.

В частности, с целью улучшения качества обслуживания граждан, упорядочения системы территориальных органов ПФУ и оптимизации их структуры актом предусматривается реорганизовать некоторые территориальные органы Пенсионного фонда Украины в Донецкой области путем их слияния.

Также планируется реорганизовать территориальные органы ПФУ Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской областей путем присоединения.

Кроме того, разработанным Министерством социальной политики постановлением предусмотрено сокращение численности работников - как в аппарате Пенсионного фонда Украины, так и в территориальных органах фонда.

Освободившиеся средства будут направлены на выполнение положений Закона Украины "О государственной службе".

Инф. Пресс-службы Министерства социальной политики Украины.