Гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, будет выплачиваться денежная компенсация

08.11.2017, 17:06

Для реализации прав граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, на получение по их желанию денежной компенсации вместо путевки Правительством принято решение установить среднюю стоимость путевки.

Такая компенсация будет выплачиваться из расчета 35 процентов действующего на 1 января соответствующего года одного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с округлением до одной гривни).

Это предусмотрено разработанным Министерством социальной политики постановлением Кабинета Министров Украины "О размере средней стоимости путевки для выплаты денежной компенсации вместо путевки гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы".

Принятие постановления обеспечит выполнение Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", проведение выплаты денежной компенсации вместо санаторно- курортной путевки с 1 января 2018 года и будет способствовать реализации принципа социальной справедливости.

Выплата указанной компенсации будет проводиться по бюджетной программе 2501200 "Социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы". Реализация акта не требует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины.

Инф. Пресс-службы Министерства социальной политики Украины.