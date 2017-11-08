Правительство поддержало законопроект против давления на бизнес

08.11.2017, 17:09

Кабинет Министров в ходе сегодняшнего заседания, 8 ноября, поддержал разработанный Министерством юстиции и рабочей группой из представителей бизнеса и правоохранительных органов по инициативе Премьер-министра законопроект против давления на бизнес, направленный на преодоление такого позорного явления, как "маски-шоу" на предприятиях.

По словам Министра Павла Петренко, если в 2014 году ходатайств о проведении обыска на предприятиях было 67 тыс., то в 2015 году этот показатель вырос до 75 тыс. В прошлом году эта цифра достигла 96 тыс, а в этом году за 6 месяцев суды поддержали более 60 тыс. таких ходатайств.

Для борьбы со злоупотреблением правоохранительными органами своим правом на проведение обысков был разработан законопроект, вводящий ряд новаций, которые сделают невозможным репрессивные действия.

Кроме того, предлагается ввести обязательную звуко- и видеофиксацию проведения обыска. А доказательства, полученные в ходе обыска и не зафиксированные техническими средствами, признавать недопустимыми.

Документ запрещает изъятие оригиналов финансово-хозяйственной документации, компьютерной техники, серверов и мобильных телефонов субъектов предпринимательской деятельности.

Также законопроект предусматривает запрет повторного открытия закрытых уголовных производств.

В то же время законопроект обеспечивает разумные сроки производства уголовного дела. В частности, лица, права которых ограничиваются, получают право обжаловать бездействие следователя и вносить ходатайство о применении разумных сроков производства.

Вместе с тем представители бизнеса получат право на подтверждение регистрации уголовного дела.

По словам главы Минюста, еще одной важной инициативой Премьер-министра, которая прописана в законопроекте, является запуск механизма аудита деятельности правоохранительных органов в направлении расследования экономических преступлений.

Инф. Пресс-службы Министерства юстиции Украины.