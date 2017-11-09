Uber и НАСА договорились о создании сети летающих такси

09.11.2017, 14:28

Компания Uber и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) достигли договоренности о создании сети летающих такси по всему миру.

Как сообщил директор отдела производства Uber Джефф Холден, договор предусматривает разработку программного обеспечения для регулирования маршрутов летающих такси.

Uber планирует использовать как пилотируемые, так и беспилотные летательные аппараты в качестве такси, которые можно будет вызвать с помощью смартфона, по аналогии с сервисом заказа такси, который существует сейчас. Летные испытания новой службы такси планируется начать в Лос-Анджелесе в 2020 году, а запуск проекта намечен на 2023 год.

Для нового сервиса Uber не планирует создавать собственные самолеты или вертолеты, а намерен использовать летательные аппараты ведущих мировых производителей, включая Aurora Flight Sciences, Embraer, Mooney, Bell Helicopter и Pipistrel Aircraft.

Также Uber ведет переговоры с девелоперской компанией Sandstone Properties, чтобы получить разрешение на обустройство парковок для авиатакси на крышах небоскребов в Лос-Анджелесе.

Представители НАСА пока не давали комментариев по поводу этой договоренности. Ранее ведомство уже принимало участие в подобных проектах.

На сегодняшний день у Uber накопилось немало проблем с регуляторами в разных странах мира. В конце сентября компании отказали в продлении лицензии на выполнение частных перевозок в Лондоне.

Среди недостатков сервиса британские регуляторы выделили, в частности, отношение Uber к сообщениям о серьезных преступлениях, получению медицинских справок и обязательной процедуре проверки водителей. Об этом сообщает BBC Русская служба.