Рада отменила конкурсы при назначении глав местных администраци

09.11.2017, 14:41

Верховная Рада одобрила закон о выведении председателей местных государственных администраций и их заместителей из-под действия закона "О государственной службе". Законопроект No7126 в целом поддержали 234 народных депутата.

Согласно принятому закону, главы местных администраций будут назначаться без конкурсов, которые с 2016 года проводит Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Законопроект вызвал критику в сессионном зале. В частности, народный депутат Мустафа Найем заявил, что "этим законом фактически объявляется начало парламентской избирательной кампании и президентской кампании".

"Сейчас этим законом мы не только позволяем президенту назначать глав администраций. Мы фактически убрали из этого закона все моменты, которые касаются конфликта интересов. Главы администраций будут иметь право без всякого нарушения закона продолжать агитировать, нагибать, как они это делали во время Януковича, своих подчиненных, они могут быть членам политических партий. Фактически мы сейчас возвращаем ту норму, ради которой мы принимали закон о государственной службе", - сказал он. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".