В госбюджете-2017 дополнительно выделили 7,6 млрд гривен на субсидии

09.11.2017, 14:48

Верховная Рада предусмотрела в государственном бюджете на 2017 год дополнительно 7,6 млрд гривен на субсидии.

За принятие в целом законопроекта No7258 проголосовали 292 депутата при минимально необходимых 226.

В государственном бюджете на 2017 год предусмотрена субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в сумме 61,2 млрд гривен.

По информации Государственной казначейской службы, по состоянию на 1 сентября в органах Казначейства зарегистрированы обязательства начисленных льгот и субсидий на 68,8 млрд гривен, что на 7,6 млрд гривен больше годового плана.

Законом предусматривается выделение дополнительного финансирования.

Также предусматривается выделение субвенции местным бюджетам на проведение мер по социально-экономическому развитию отдельных территорий на 1,1 млрд гривен, медицинской субвенции на 0,3 млрд гривен для выплаты зарплаты работникам учреждений здравоохранения, а также лечения больных хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа и лечения больных сахарным и несахарным диабетом.

Кроме того, предусмотрено выделение 0,2 млрд гривен на лечение граждан Украины за границей в связи с увеличением количества нуждающихся в медицинской помощи, которая не может быть предоставлена отечественными больницами.

Еще 1,8 млрд гривен перераспределены на новую бюджетную программу "Субвенция из областного бюджета Донецкой области на погашение задолженности за электрическую энергию предприятий водоснабжения".

По предложению профильного комитета, в госбюджете-2017 предусмотрены еще 300 млн гривен на господдержку шахт.

Указанное увеличение расходов будет совершено за счет экономии бюджетных средств по обслуживанию государственного долга в сумме 3,4 млрд гривен и за счет остатка средств в сумме 7,6 млрд гривен, предусмотренных Пенсионному фонду. Об этом сообщают "Українські Новини".