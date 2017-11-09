С 1 января 2019 года вводится пеня за каждый день просрочки после конечной даты оплаты за услуги ЖКХ

09.11.2017, 15:44

С 1 января 2019 года вводится пеня за каждый день просрочки оплаты после даты, до которой должны быть оплачены жилищно-коммунальные услуги.

Об этом журналистам сказала народный депутат Украины Алена Бабак (фракция "Самопомич").

Она отметила, что в законе о жилищно-коммунальных услугах, который сегодня принят Верховной Радой, предусмотрена пеня "с 1 января 2019 года в размере 0,01 (одной сотой) процента за каждый день просрочки с даты, когда истек срок оплаты".

Депутат уточнила, что нововведение касается ситуации, когда оплата за услуги ЖКХ внесена вовремя до 20 числа месяца или на другую дату.

"Это означает, что 100 дней просрочки - это 1% от суммы задолженности, то есть в год максимальная сумма пени составляет 3,65%", - добавила Бабак.

По ее словам, также были уточнены положения о введении пени.

Бабак отметила, что законом предусмотрено, что в случае задолженности государства по субсидиям и льготам пеня не начисляется. Также не начисляется пеня, если у человека есть задолженность по оплате труда, которая подтверждена документально.

"Всем людям, которые не смогут платить за жилищно-коммунальные услуги по объективным причинам, пеня не будет начисляться", - добавила депутат.

Сегодня, 9 ноября, Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект No1581-д "О жилищно-коммунальных услугах", который направлен на демонополизацию рынка жилищно-коммунальных услуг.

За принятие законопроекта, который предусматривает прозрачное разделение тарифа с указанием размера платы за коммунальные услуги и платы собственно за услуги по управлению, проголосовали 262 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Об этом сообщает УНИАН.