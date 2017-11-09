09.11.2017, 15:47

9 ноября в Украине отмечают День украинской письменности и языка.

Праздник установлен согласно указу президента Украины Леонида Кучмы от 9 ноября 1997 года - "О дне украинской письменности и языка".

В эфире украинских радиостанций традиционно проходит радиодиктант национального единства. Акция была основана в 2000 году. В написании радиодиктанта могут принять участие все желающие.

Согласно православному календарю, это день памяти преподобного Нестора- Летописца - последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

13 октября вступил в силу Закон о квотах на украиноязычный контент на телевидении, который обязывает общенациональные телеканалы транслировать не менее 75% эфира на государственном языке.

В течение первого года с момента вступления закона в силу программы и передачи, которые полностью или частично созданы телерадиоорганизацией, зачисляются в часть выполненных государственным языком. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".