Авиакомпания LOT запустит новые рейсы из Львова в Польшу

09.11.2017, 15:56

С 27 марта 2018 года польская авиакомпания LOT запускает рейсы Ольштын- Мазуры - Львов.

Перелеты будут выполняться два раза в неделю самолетами Bombardier Q400, рассчитанными на перевозку 78 пассажиров, сообщает ЦТС со ссылкой на Rynek lotniczy.

"Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. Вылет из Львова планируется в 01:40, приземление в аэропорту Ольштын-Мазуры - в 02:15. В обратном направлении вылет будет в 03:10, приземление во Львове - в 05:35", - говорится в сообщении.

Сейчас в Польше насчитывается 15 аэропортов, которые принимают регулярные внутренние и международные рейсы. При этом аэропорт Ольштын- Мазуры (Шиманы) является самым молодым из них.

Аэропорт открылся в январе 2016 года после масштабной реконструкции. Работы выполнялись на средства, полученные из еврофондов.

Ольштын является административным центром Варминско-Мазурского воеводства. Регион славится своими озерами. В Польше воеводство часто называют озерным краем. В зимний период Варминско-Мазурское воеводство является центром лыжного туризма. Об этом сообщает УНИАН.