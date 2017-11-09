Кабмин уволил главу Гослесагентства

09.11.2017, 16:00

Кабинет министров Украины уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Кристину Юшкевич с занимаемой должности по согласию сторон.

Соответствующее постановление от 8 ноября опубликовано на правительственном портале. "Уволить Юшкевич Кристину Васильевну с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины с 9 ноября 2017 года по согласию сторон", - говорится в постановлении.

7 ноября глава Гослесагентства Юшкевич сообщила на своей странице в соцсети Facebook о намерении уйти с занимаемой должности, не уточнив причины своей отставки.

В декабре 2015 года Юшкевич была назначена первым заместителем главы Гослесагентства, а с июня 2016 года временно исполняла обязанности главы ведомства.

Кристина Юшкевич была объявлена победителем конкурса на должность главы Гослесагентства 21 сентября 2016 года. Об этом сообщает УНИАН.