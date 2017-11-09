Замминистра обороны Павловского взяли на поруки: суд отменил домашний арест

09.11.2017, 16:08

Апелляционный суд Киева отменил домашний арест заместителя министра обороны Игоря Павловского, подозреваемого в хищении 149 млн гривен при закупке топлива для Минобороны.

Об этом сказал председательствующий в коллегии судей Денис Масенко. "Апелляционную жалобу частично удовлетворить", - огласил он решение суда.

Апелляционный отменил решение Соломенского районного суда о домашнем аресте подозреваемого.

В то же время суд отпустил Павловского под личное поручительство 2 военнослужащих, имеющих звание Героя Украины, Александра Порхуна и Игоря Герасименко.

Суд также возложил на Павловского обязательство не отлучаться из города, где он проживает, без разрешения следователя, сдать загранпаспорта, не общаться с другими фигурантами уголовного производства.

Мера пресечения действует до 10 декабря.

11 октября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали Павловского по подозрению в причастности к хищению 149 млн гривен при закупке топлива для Минобороны у фирмы "Трейд Коммодити". Павловский отрицает причастность к этой процедуре и общение с руководством фирмы "Трейд Коммодити".

12 октября Соломенский районный суд Киева отказался арестовать и отпустил замминистра обороны под домашний арест. Его адвокаты обжаловали данное решение суда. Об этом сообщают "Українські Новини".